ماذا قالت وسائل الإعلام الجزائرية عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد؟
كتب:
حسن رمضان
11:05 م | الجمعة 16 فبراير 2024
مباراة النادي الأعلي وشباب بلوزداد الجزائري
انتهت مباراة النادي الأهلي مع شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بين الفريقين على ملعب «5 جويلية الأولمبي» بالتعادل السلبي.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي، إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة، فيما صعد شباب بلوزداد الجزائري إلى المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
وتراجع يونج أفريكانز التنزاني «5 نقاط»، إلى المركز الثالث، فيما يقبع ميدياما الغاني في ذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.
وتحت عنوان: «شباب بلوزداد يتعادل أمام الأهلي المصري بطعم الخسارة»، قال موقع «النهار» الجزائري، إن شباب بلوزداد بقيادة المدرب ماركوس باكيتا حقق تعادل مخيب أمام الأهلي، مشيرًا إلى سيطرة الفريق الجزائري، أنهى المباراة بالتعادل السلبي بسبب التسرع من قبل المهاجم وامبا ورفقائه، رغم سيطرته على مجريات المباراة.
وقال موقع «النهار» الجزائري، إن الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد شهد سيطرة كلية للقائد كداد ورفقائه دون تسجيل الأهداف بسبب العقم الهجومي، مضيفا إن الشوط ذاته شهد غياب اللمسة الأخيرة منجانب مهاجم الفريقي وامبا ورفقائه، رغم أن اللاعبين صنعوا الكثير من الفرص.