حسام صالح: الذكاء الاصطناعي يتحدى وسائل الإعلام التقليدية

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الذكاء الاصطناعي عبارة عن «تعليم الآلة»، ويذكر أن نسبة دقته 80%، وفي بعض الأحيان يجيب الذكاء الاصطناعي بأنه ليس لديه المعلومة، فهو يتحدى وسائل الإعلام التقليدية، فلابد أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه يعمل معك وليس بديلا عنك.

وأضاف الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه ما زال الذكاء البشري هو ما يطور الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي سوق ضخم جدا، والمجالات المتوقعة فيه تسع أضعاف ما حدث في عام 2023، ولكن شكل 2024 في نهايتها لا نعلمه حتى الآن في هذا المجال.

ما وراء الخبر

وأشار أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى ضرورة النظر في كيفية التعامل مع الإعلام، ومع المحتوى في ظل الوضع الجديد، حيث لم يعد المتلقي يبحث عن الخبر؛ وإنما ما وراء الخبر، ومن خلال ضغطة زر واحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن معرفة جنس الفرد، والاستدلال على شخصيته، وهذا يشير إلى أهمية التعرف على كيفية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه، أوضح السفير يوسف زادة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن أغلبية الدول تطور من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأن الذكاء الاصطناعي موجود منذ القدم، ولكن مفهومه يتغير عند تطويره، حيث يقوم بأرشفة البروتوكلات الدولية، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يساعد وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية في اتخاذ القرارات، ولكن خطورته من الممكن أن تؤدي إلى الاستغناء عن العامل البشري.

وأشار أشرف مفيد، الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ضرورة إطلاق مشروع قومي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي للجميع، حيث يسهم في القضاء على أي عجز أو أمية في استخدام التقنيات المتطورة بالإضافة إلى ضرورة التوعية باستخداماته ومحاولة تخفيف مظاهر الرعب والخوف عند الجمهور فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في الملتقى البحثي الأول لقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام، والدكتور أشرف جلال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون.