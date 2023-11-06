رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون: ما يحدث بغزة أورث كراهية الاحتلال للأجيال المقبلة

قال الكاتب الصحفي خالد حنفي، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، إنه بعد ما يسمى بثوارت الربيع العربي لم يعد ثمة ذكر للقضية الفلسطينية، وأصبحت كل دولة مهتمة بقضاياها ومشكلاتها الخاصة.

القضية الفلسطينية جرى توريثها لأجيال كثيرة مقبلة

وأضاف «حنفي»، خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر قناة «أون سبورت إف إم» تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»: «حجم الوجع الناجم عن المشكلات التي نراها الآن في فلسطين مثل القتل والقضاء على الأخضر واليابس أمر مؤلم وقاسٍ للغاية، ولكن أهم خسائر الاحتلال الإسرائيلي هو أن القضية الفلسطينية جرى توريثها لأجيال كثيرة مقبلة».

وتابع رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أنّ القضية الفلسطينية ستظل قضية الأجيال المقبلة، وربما سيكونوا أكثر عنفًا، كما أن دولة الاحتلال أورثت كراهية للتطبيع بعدما كانت تريد التطبيع مع كل الدول العربية.