محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

متابعة أعمال التطوير

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قام رئيس مركز ومدينة فاقوس بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءه الشوارع والطرق الداخلية بتركيب بلاط الانترلوك وذلك بشوارع المدينة «الساحة وتفريعاته - الإيمان وتفريعاته - المنيسى وتفريعاته - ترعة المنيا - الجلاء - شلتوت»، بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير بشوارع متفرقة بالمدينة ومنها شارع المنيسى لإضافة لمسه حضارية مشرفة أمام اهالي المدينة.

تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية

كما قام رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية ومنها تغطية ترعة أم الريش أمام وحدة مرور الإبراهيمية للوقوف على انتظام سير العمل والالتزام بالمواصفات الفنية ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بميدان مدخل الطريق الدائري للمدينة فضلا ًعن أعمال تسويه وتمهيد طريق شرقية مباشر / تل محمد لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

هذا وقد قام تابع رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمشروع توسعة كوبري أبو طبل حيث تم الانتهاء نهائياً من كوبري بحر أبو الأخضر، وجاري الانتهاء من كوبري مصرف القليوبي وتم ردم المنطقة بين الكوبريين ترعة المدير وجاري التنسيق مع إدارة كهرباء شرق منيا القمح برفع الأعمدة المتعارضة مع أعمال التوسعة والتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.