محافظ الدقهلية: رصف عدد من الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ عدد من المشروعات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، في كل القطاعات، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023.

تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى تنفيذ عدد من المشروعات في الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة وطلخا وميت غمر، وفقا للخطة المحددة للاستثمار المالي المحافظة خلال العام.

وأكد، ضرورة الاهتمام بزيادة وتكثيف العمالة من أجل دفع حركة عجلة العمل والاستمرار في تنفيذ الخطة الاستثمارية، والعمل علي زيادة معدلات الأداء في المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ.

رصف طرق وشوارع

وتضمنت الأعمال التي جرى تنفيذها تنفيذ أعمال الرصف للشارع الموازي للطريق العام «المنصورة- المنزلة»، بعد توسيع الشارع من مدرسة أحمد شلبايه الثانوية بنات حتى مزلقان أبوزيد.

وفي مركز ومدينة طلخا، تم تنفيذ وانتهاء أعمال رصف شارع طريق بلقاس بطول 800 متر ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي المشروعات والإشغالات، وفي مركز ومدينة ميت غمر تم تنفيذ أعمال فرد السن ودمكه لاستكمال أعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلومتر من الطريق السريع حتى ميدان العروبة.