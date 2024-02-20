يشير الجسم أحيانًا من خلال علامات بسيطة إلى أمور خطيرة؛ لعل أهمها تحذير من التورم في 5 مناطق بالجسم قد يكون إشارة إلى مرض خطير؛ بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية التي سلطت الضوء على أبرز مناطق الجسم التي إذ ظهر فيها تورم يجب زيارة الطبيب فورًا، من هذه الأماكن تورم الساقين، أو ما يسمي بـ الوذمة ويعتبر أخطر الأورام في الجسم.

تحذير التورم في 5 مناطق بالجسم قد يكون إشارة إلى مرض خطير

لا تتهاون مع تحذير الأطباء من التورم في 5 مناطق بالجسم قد يكون إشارة إلى مرض خطير، لأنه إذا تُرك دون علاج يمكن أن يتطور إلى فشل الكبد أو السرطان، وعلى الرغم من قلة ظهور علامات الأمراض الخطيرة لكن علامة واحدة تكفي، وأحيانًا يتعلق التورم بمشاكل في الجهاز الهضمي، وأوقات أخرى يرتبط بالجلد، وعلى كل حال احذر تورم المناطق الـ5 التالية:

- تورم الساقين، أو ما يسمي بـ الوذمة.

- تورم الكاحلين.

- تورم القدمين.

- تراكم السوائل في البطن، يسمى بـ الاستسقاء.

- تورم أطراف الأصابع، حتى تصبح أكثر استدارة من المعتاد.

علامات خطيرة لـ التورم السابق

الوذمة المحيطية: تؤثر على القدمين والكاحلين والساقين واليدين والذراعين.

الوذمة الرئوية: تحدث عندما يتجمع السائل الزائد في الرئتين، مما يجعل التنفس صعبًا.

الوذمة الدماغية: تحدث في الدماغ

الوذمة البقعية: وهي من المضاعفات الخطيرة لاعتلال الشبكية السكري.

وهناك تورم يحدث في أطراف الأصابع نتيجة تراكم الضغط في أوردة الكبد عندما لا يعمل بشكل صحيح، إذ يمنع الضغط تدفق الدم في الكبد، وبمرور الوقت يمنع ذلك الكلى من التخلص من الملح الزائد من الجسم، هذا يؤدي بعد ذلك إلى تراكم السوائل.

تعليق طبي لـ علامات التورم الخطيرة

وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية، إن هناك أنواع من التورم ضمن التحذير من التورم في 5 مناطق بالجسم قد يكون إشارة إلى مرض خطير، موضحة أن تورم الساقين يشير إلى الإصابة بأمراض القلب والكبد، والتورم حول العين المرتبط بالعين له علاقة بمشاكل الكلى: « تورم الإيدي بنقول متلازمة ضيق نسيج يضغط على اعصاب اليدين ويحصل خدل، التورم دا بيكون عند الاستيقاظ ومرتبط بمشاكل لها علاقة بركود الدورة الدموية، شدة البرد بتعمل تورم وعلامات عضة برد، كمان ورم شفايف حساسية ، ومعاها تورم جفن العين».

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لتليف الكبد ما يلي:

- الشعور بالتعب.

- سهولة حدوث نزيف أو كدمات.

- فقدان الشهية.

- الغثيان.

- فقدان الوزن.

- حكة في الجلد.

- اصفرار الجلد والعينين يسمى اليرقان.

- أوعية دموية تشبه العنكبوت على الجلد.

- احمرار راحتي اليدين.

- شحوب الأظافر وخاصة الإبهام والسبابة.

- بالنسبة للنساء، انقطاع الدورة الشهرية لا علاقة لها بانقطاع الطمث.

- بالنسبة للرجال، فقدان الرغبة الجنسية أو تضخم الثدي.

- ارتباك أو خمول أو تداخل في الكلام.