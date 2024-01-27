سر سخونة القدمين في الشتاء.. علامة تدل على الإصابة بأمراض كثيرة

تعد سخونة القدمين في فصل الشتاء، من أبرز العلامات التي تشير إلى وجود بعض الأمراض، لذا هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الجسم، مثل تناول الخضروات والفواكه لتقوية الجهاز المناعي حتى يكون قادرًا على مواجهة الأمراض.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك أسبابًا مرضية تسبب سخونة القدمين في فصل الشتاء، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة:

أعراض تسبب سخونة القدمين في فصل الشتاء

وبحسب حديث «بدران»، فإن سوء التغذية يسبب نقص فيتامين ب1، وحمض الفوليك وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، وينتج عن ذلك الإصابة بالاعتلال العصبي، ما يؤدي إلى سخونة القدمين في الشتاء.

ومن الفئات الأكثر عرضة لسخونة القدمين، السيدات الحوامل، بسبب التغيرات المختلفة في أجسادهن، خاصة في الهرمونات، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- زيادة كمية سوائل الجسم خلال الحمل.

- تقدم العمر.

- انقطاع الطمث.

- مضاعفات مرض السكري من النوعين الأول والثاني.

- تسمم الأعصاب بالمعادن الثقيلة مثل الزرنيخ أو الرصاص أو الزئبق، يمكن أن يسبب سخونة وحرقان القدمين واليدين.

- العلاج الكيميائي، الذي يدمر الخلايا سريعة النمو في الجسم، ويتلف الأعصاب.

- بعض الاضطرابات العصبية الوراثية.

إهمال علاج أمراض الكلى، إذ تخرج الكلى السموم من الجسم عن طريق البول، وإهمال العناية بها يسبب تراكم المواد السامة التي تضر الأعصاب.

- قصور الغدة الدرقية، إذ تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم على الرغم من برودة الجو، لذا قد يحدث تنميل وألم في القدمين أو الساقين أو الذراعين أو اليدين.

- نقص المناعة الشديد.

- أمراض المناعة الذاتية، وفيها يهاجم الجهاز المناعي، الجهاز العصبي المحيطي.

- التهاب الأوعية الدموية في القدمين.

- النوم في غرفة شديدة الحرارة.

- ارتداء الأحذية الرديئة.

- الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

نصائح للتخلص من سخونة القدمين في فصل الشتاء

ونصح «بدران» بإتباع بعض النصائح للتخلص من سخونة القدمين في فصل الشتاء، منها علاج أي مرض مزمن يمكن أن يسبب هذه الحالة، وتناول الأطعمة والخضراوات والفواكه، التي تحتوي على فيتامينات مهمة، وتمد الجسم بالمناعة لمقاومة الأمراض.