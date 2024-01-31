5 أسباب لـ«برودة القدمين» في الشتاء رغم تدفئتهما.. اعرف العلاج 

يشعر بعض الأشخاص في كثير من الأوقات ببرودة القدمين، ويزداد هذا الإحساس خلال الليل، وخاصة خلال فصل الشتاء، ويمكن أن تصاحبها بعض الأعراض الأخرى حسب حالة الشخص، ونستعرض خلال التقرير التالي، أسباب برودة القدمين رغم تدفئتهم في الشتاء، وفقًا للدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية.

أسباب برودة القدمين رغم تدفئتهم في الشتاء

يعد الشعور ببرودة القدمين يرجع لأسباب عدة أهمها هي أن القدمين أبعد عضو عن القلب ولعدم وصول الدم لها بسرعة، فذلك يتسبب في برودتها، لأنه من الصعب تدفق الدم بشكل ثابت لها، وقد يكون فقر الدم هو السبب أو الشعور بالتوتر والقلق، وذلك يزداد خلال انخفاض درجات الحرارة، فيؤدي لبرودتهما وتخديرهما.

- القدمان أبعد عن القلب من أي عضو ويستغرق الدم وقتا أطول للمرور عبر الأطراف للوصول لهم، فيؤدي ذلك لبرودة القدمين.

- ينتقل الدم في الأوعية الدموية وقد تنغلق وتتصلب بسبب برودة الطقس القارس، ويكون من الصعب تدفق الدم بشكل ثابت.

- قد يكون اضطرابات الأعصاب سبب لبرودة القدمين، وتلف الأعصاب يحدث بسبب الصدمة أو الإصابة بعضة الصقيع.

- يعد قصور الغدة الدرقية يؤثر بالسلب على عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وذلك يؤدي لزيادة الشعور بالبرد.

- فقر الدم يتسبب في برودة القدمين وخاصةً الحالات الشديدة من فقر الدم تسبب في برودة القدمين.

طرق تساعد على تدفئة القدمين

- من المهم الحفاظ على الحركة المستمرة لتدفئة القدمين.

- ارتداء الجوارب الدافئة والنظيفة.

- الانتظام في ممارسة الرياضة لتدفق الدم بصورة مستمرة.

- المواظبة على تناول الأطعمة الصحية نظاما غذائيا تدفق الدورة الدموية بتحسن.

- ارفع قدميك أعلى رفع وسادة حال الاستلقاء على الفراش.

- تناول المشروبات الدافئة وخاصةً الأعشاب بشكل مستمر.

- وضع القدمين بالماء الدافئ بشكل يومي لتعزي حركة الدورة الدموية.