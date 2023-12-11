«سعد» أقصري مبتور القدمين يشارك في الانتخابات الرئاسية: صوتي أمانة

رغم إعاقته المتمثلة في بتر القدمين، إلا أن حرصه على أداء واجبه الوطني دفعه إلى الذهاب لمقر لجنته الانتخابية بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية منشأة العماري شمال الأقصر، للإدلاء بصوته في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وسعد عباس، مواطن أقصري، يحرص على المشاركة في كافة كافة الاستحقاقات الانتخابية، خصوصا الرئاسية منها، قائلا: "جيت رغم إعاقتي عشان ده واجب وطني تجاه بلدي لاختيار من يستحق لقيادة البلاد، واستكمال مسيرة العطاء والتنمية"

وتابع لـ«الوطن»، أن هناك تسهيلات كبيرة يقدمها القائمون على اللجان الانتخابية، فهناك مقاعد متنقلة لذوي الهمم، فمنذ أن دخلت المدرسة، تلقيت مساعدة من رجال الأمن، وأحضروا لي مقعد وساعدوني حتى أدليت بصوتي في كل سهولة، إذ لم يستغرق الأمر سوى دقائق.

واجب وطني

واستطرد: أدعو جموع المصريين، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونها واجب وطني وديني سنسأل عنه أمام الله، لأنه أمانة والأمانة تستوجب ذلك.

وكانت محافظة الأقصر أنهت كافة استعداداتها اللوجستية للانتخابات الرئاسية، تمثلت في تجهيز المقار الانتخابية بكل ما يلزم وتجهيز غرف المصبعات وتأمين صناديق الاقتراع بداخلها، وتعقيم وتطهير وإجراء أعمال الصيانة والإضاءة، بكل المقار الانتخابية، وتوفير مظلات للناخبين، ومقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر سيارات الإسعاف والاطفاء، أمام كافة اللجان الانتخابية، فيما أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والوحدات التابعة لها، ووضعت خطة للتأمين الطبي، مع التأكيد على تواجد كافة الأطقم الطبية داخل المستشفيات حتى انتهاء الانتخابات.