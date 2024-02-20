28 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد في انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية

تشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القليوبية يوم الجمعة القادمة 23 فبراير الجاري منافسة كبيرة وماراثون ساخنًا بين 28 مرشحًا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة، بينهم مقعدين لشعبة مدني واثنين آخرين لشعبة مكيانيكا و3 أعضاء لشعب كهرباء وعمارة و«غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية»، بمعدل عضو واحد للشعب الثلاث.

ويتنافس في شعبة الكهرباء 6 مهندسين مرشحين لاختيار واحد منهم، كما يتنافس في شعبة ميكانيكا 5 مرشحين لاختيار مرشحين منهم، بينما يتنافس في شعبة مدني 7 مرشحين لاختيار اثنين منهم. أما في شعبة عمارة فيتنافس 5 لاختيار واحد، وكذلك يتنافس في شعب غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيميائية ونووية 5 لاختيار واحد.

حملات دعايا ومنافسة شرسة بين المرشحين

وتشهد جميع الشوارع المؤدية الى النقابة حملات دعايا ومنافسة شرسة بين المرشحين أملا في حصد أحد المقاعد السبعة لمجلس الادارة للنقابة الفرعية بالقليوبية.

الوجوه النسائية في الانتخابات

وتشهد هذه الدورة خوض عدد من الوجوه النسائية الانتخابات والمنافسة بقوة على معظم المقاعد وهو ما أشعل المنافسة بين جميع المرشحين فى الانتخابات.

وفي شعبة كهرباء تخوض المهندسة منال زين العابدين السيسي مدير التخطيط العمرانى بديوان محافظة القليوبية الشهيرة بمنال السيسى السباق للمرة الثانية إلا أنها أشعلت المنافسة على هذا المقعد الذي يتنافس عليه 6 مهندسين من أعضاء النقابة «شعبة كهرباء».

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كرم المهندسة منال زين العابدين السيسي مدير التخطيط العمراني بديوان محافظة القليوبية و مشروعها الملقب (سفير المحافظة) ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتتنافس معها على نفس المقعد من الوجوه النسائية أيضا المهندسة حورية الجندي بالإضافة إلى منافسة شرسة من 4 مرشحين آخرين.

كما تخوض كل من المهندسة آلاء قمر والمهندسة مها الورداني المنافسة ضمن 5 مرشحين على مقعد شعبة عمارة، بينما تخوض كل من المهندسة هالة أبو النصر والمهندسة إيمان شامة المنافسة ضمن 5 مرشحين على مقعد شعب "غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيميائية ونووية".

وتشير المؤشرات الى أن هناك مناقشة شرسة ستشهدها الانتخابات القادمة لنقابة المهندسين بمحافظة القليوبية على مقاعد أعضاء مجلس الادارة السبعة وعلى جميع الشعب والتى تجرى وسط إجراءات أمنية مشددة وكذلك إجراءات وقائية واحترازية حفاظا على سلامة الناخبين من المهندسين بالقليوبية، وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي وتواجد أمنى من أجهزة الأمن بالقليوبية.

وفى سياق متصل تجرى انتخابات التجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية بواقع 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن والتعدين والبترول والفلزات والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بواقع 3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية