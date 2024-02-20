ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد.. الإفادة بتوقيت المخالفة

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد، إذ يقدم صاحب الشأن طلب التصالح إلى الجهة المختصة ويتضمن ذلك ما يلي:

ضوابط تقديم طلبات التصالح في القانون الجديد

- طلب تصالح على نموذج التقديم.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- ما يفيد صفة مقدم طلب التصالح.

- إيصال بسداد رسم فحص الطلب وسداد جدية التصالح.

- إقرار بصحة المستندات والبيانات والمساحة وعدد الأدوار.

- شهادة بجهة الولاية الواقع عليها المخالفة تصدر من المركز التكنولوجي.

- ما يدل على توقيت المخالفة قبل إقرار قانون التصالح الجديد.

- مستند على تركيب مرافق للعقار سواء كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون.

- عقود البيع.

- صورة من القمر الصناعي.

رسومات معتمدة

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مدني أو عمارة في التخصص.

- حالة مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التقنين.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد.

- تقرير هندسي بشان السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من مكتب استشاري أو كلية هندسة ، وفي حالة المخالفة لا تتعدى 200 متر، والارتفاع لا يتجاوز 3 أدوار يجرى الاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي.

تعديات وضع اليد

- بالنسبة لمخالفة البناء على أراضى وضع اليد تقدم الموافقة على تقنين وضع اليد.