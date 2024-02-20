«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم على جميع الأنحاء

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمي اليوم على محافظات شمال البلاد وحتى شمال وجنوب الوجه البحري بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين عن القيم المسجلة أمس الاثنين، في حين تزيد درجات الحرارة بين 2 إلى 3 درجات على المحافظات الوقعة شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

اعتدال الملاحة البحرية

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى اعتدال الملاحة البحرية على حالة البحر المتوسط حيث انها خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، ونشاط الرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهناك ارتفاع في الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة على جنوب البلاد ومصر الوسط حتى القاهرة وشمال الدلتا والسواحل الشمالية ومدن القناة فقد سجلت كالتالي:-

القاهرة 21 13

أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 19 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 12

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 6

كاترين 15 4

الطور 22 14

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 18 10

السلوم 17 8

سيوة 18 7

رأس غارب 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

شلاتين 24 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 9

أسيوط 21 8

سوهاج 22 9

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 22 10

أبو سمبل 23 12