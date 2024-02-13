«تغير المناخ» يحذر من تأثير زعابيب أمشير على محصول الفول.. تهدد بتساقط الزهر

حذر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة من ظاهرة تُهدد محصول الفول خلال شهر أمشير، تتمثل في تساقط الزهر، وذلك بسبب التقلبات الحادة في المناخ، إذ تُسبب زيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار، وأحيانا زيادة الرطوبة سواء الحرة والأرضية أو الرطوبة الجوية وهبوب الرياح الباردة مرة والرطبة مرات عديدة.

وقف الري في الفول

أكد في تقريره ضرورة التوقف عن التسميد الأزوتي تماما، وتقليل أو وقف الري أي تصويم النبات، وإضافة من 4 إلى 5 لتر حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين لو كان الري بالتنقيط أو الرش بعالي الفسفور «ماب»، بمعدل 2 كيلو للفدان، أو يكون عن طريق الرش صباحا بمخلوط مكون من 400 جم طحالب بحرية و500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد مضاف عليها 25 سنتيمرا سيتوكينين على 300 لتر ماء للفدان، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 إلى 2 سنتيمتر للتر أو 3 لترات حقن مع مياه الري.

الاهتمام لمرحلة التزهير

وشدد على ضرورة الاهتمام بالنباتات العطرية في مرحلة التزهير (يانسون – كسبرة – شمر – كمون مبكر) حيث أن المجموع الخضري ضعيف وأبراج التزهير متواضعة، كما أن هناك بعض المشكلات سواء إصابات مكثفة بالتربس وبدايات إصابة بالمن، وبعض حقول الكمون بها نسبة من الذبول الفيوزاريومي.