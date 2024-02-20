تكفي 15 يوما.. تعبئة كراتين رمضان 2024 لتوزيعها على الأسر في البحيرة

بدأت جمعية الأورمان في محافظة البحيرة في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024، على أن يتم توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كاف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع محافظة البحيرة.

يأتي ذلك رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائماً على الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم خلال شهر رمضان المعظم.

تجهيز كرتونة رمضان في البحيرة

ومن جانبه قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان في البحيرة، إنهم بدأوا في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات حيث تهدف إلى توفير الآلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة، لما يكفي 15 يوما في رمضان.

وأشار إلى أن الجمعية في خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

وأوضح أن الجمعية تسعى تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.