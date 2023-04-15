نشاط مكثف بكفرالشيخ لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين

شهدت محافظة كفر الشيخ نشاطا مكثفا لاستمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة، والأولي بالرعاية والأسر المستحقة، وذلك في قرى ومراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك قبيل قدوم عيد الفطر المبارك.

تكثيف توزيع كراتين رمضان علي المستحقين

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة كفرالشيخ، أنه سيتم التوزيع فى كل القرى والنجوع بكفرالشيخ وتم تكثيف جهود فريق العمل وتكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين في أقل وقت ممكن.

وأوضح أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الأسر المستفيدة وقلة مواردها، وأن الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول إليها.

توزيع 400 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة

يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان قد أعلن انطلاق حملته الموسمية السنوية لتوزيع كراتين رمضان لهذا العام بتوزيع 400 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل.