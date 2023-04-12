ملتقى المصريين بالكويت: تنفيذ 14 وصلة مياه وتوزيع كراتين رمضان في 6 محافظات

كشف هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، أن فريق عمل ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج، قد أطلق خلال الأيام الرمضانية الماضية رحلة «قطار الخير»، والتي تتضمَّن توزيع كراتين غذاء رمضان داخل نحو 6 محافظات مصرية على مستوى الجمهورية.

توزيع كراتين غذاء رمضان داخل نحو 6 محافظات مصرية

وأشار ملتقى المصريين بالكويت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، شهد توزيع كراتين غذاء في إطار مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ عدة سنوات، ذلك بهدف دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف «كمال» أن عدد المستفيدين من رحلة «قطار الخير» بلغ 3050 مستفيدا، وذلك داخل محافظة القليوبية، القاهرة داخل أحياء: «حي المطرية، حي الأسمرات، حي بولاق»، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة الفيوم حيث تم تركيب 14 وصلة مياه في عدد من قرى المحافظات المستحقة لهذا العمل.

تركيب 14 وصلة مياه في عدد من قرى المحافظات المستحقة

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت التواصل المستمر مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين في الداخل.

وأوضح منسق ملتقى المصريين بالكويت، أن المؤسسة ممثلة في أول فريق خدمي متطوع، وزعت 600 كرتونة غذائية داخل 5 محافظات، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك تنفيذا لمبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.