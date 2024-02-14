بدء تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان، البدء في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024، مع حلول شهر شعبان، وهو ما يُساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافٍ على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المُعظم، منوهةً أنّ كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تُقدمه منظمات المجتمع المدني من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي أثبتت أنّها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، فضلاً عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأنّ الجميع خلفهم.

ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّه من الآن واستعداداً لشهر رمضان المُعظم تم البدء في اختيار الأصناف المقرر إضافتها في الكرتونة والكميات، حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوماً في رمضان.

توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية

وأشار «شعبان»، إلى أنّ الجمعية في خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حدّدت معايير اختيار الأسر التي يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التي يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة، لافتاً أنّ الجمعية تسعى تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المراكز والمدن والقرى النائية، والتي لا يُمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أنّ توزيع كرتونة رمضان على غير القادرين هو نشاط موسمي خيري بدأته جميعة الأورمان قبل سنوات من الآن، وتحرص على تنفيذه سنوياً بهدف مد الأسر الأكثر احتياجاً باحتياجاتها الغذائية التي تكفى الأسرة 15 يوماً بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.