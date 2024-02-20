«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لقبول أعضاء جدد للعمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 20 فبراير وحتى يوم الخميس 29 من نفس الشهر، على أن يتمّ عقد اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين يومي الأحد والاثنين 3، و4 مارس، ويتمّ الإعلان عن نتيجة المقابلات يوم الخميس 7 مارس.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ووجهت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لرؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية، أنَّه يتمّ توثيق هذه المقابلات بالصور والفيديو، على أن يتمّ رفعها على جروبات واتس آب الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة كل على حدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنَّ ذلك يأتي في اطار حرص التعليم الفني بالوزارة على حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» لعام 2024 وبناء على تعليمات رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية» بتحقيق أكبر قدر من العدالة داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بالتعليم الفني خاصة في مسألة الإحلال والتجديد داخل اللجان.