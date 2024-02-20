هل تتغير مواعيد المدارس في رمضان 2024؟.. «التعليم» تجيب

هل سيتم تعديل مواعيد المدارس في رمضان 2024، وتقليل اليوم الدراسي والحصص الدراسية ورفع الغياب ، من أكثر الأسئلة الشائعة بين أولياء الأمور والطلاب وخاصة مع قرب شهر رمضان والذي يبدأ في 11 مارس المقبل.

هل يتم تعديل مواعيد المدارس في رمضان 2024؟

أجاب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على سؤال هل سيتم تعديل مواعيد المدارس في رمضان 2024، حيث أكد أنّ الوزارة لم تصدر أي قرار بتعديل مواعيد المدارس أو نظام الدراسة، وما يتم تداوله بشأن رفع الغياب بالمدارس في شهر رمضان لا أساس له من الصحة.

لا صحة لرفع الغياب

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك توجيهات بانتظام وسير الدراسة في الفصل الدراس الثاني 2024، ومتابعة الغياب وتسجيله إلكترونيا في جميع المدارس، واتخاذ الإجراءات ضد الطلاب متجاوزي الغياب وتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي.

وتابع المصدر، أنّ قرار تعديل مواعيد اليوم الدراسي في شهر رمضان مسؤولية الإدارات التعليمية والمديريات، ويتم تحديد المواعيد ذلك وفق ظروف كل مدرسة والفترات الدراسية في كل إدارة تعليمية.