تدريب 30 شابا على صناعة الفخار والكليم في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ برنامج التدريب الحرفي لتدريب 30 شابًا وفتاة لرفع جودة وتطوير المنتجات الفخارية بقريتى كفر المشهدي وكفر محمد جاويش، ومنتجات الكليم بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس، والذي تنظمه إدارة السياحة والمتاحف بالتعاون مع إدارة التعاون الإنتاجي بديوان عام محافظة الشرقية، والممول من قطاع الإدارة الإستراتيجية بوزارة التنمية المحلية لتفعيل «مبادرة منصة أيادي مصر».

تدريب 15 شابا على صناعة الكليم

وكلف المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية لمتابعة سير البرنامج التدريبي، لتدريب 15 شابًا من مركز بلبيس للتدريب على رفع جودة وتطوير صناعة الكليم وذلك بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس، بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والدكتورة رشا حسن مدير إدارة السياحة والمتاحف والأستاذة حنان فتوح مدير إدارة التعاون الإنتاجى بديوان عام المحافظة والأستاذة زينب شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية ومتخصصة في تدريب وصناعة الكليم.

تنظيم معارض مجانية

كما أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة دربت منتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، وتنظيم معارض مجانية لهم بالمنطقة الأثرية بتل بسطا والمتحف القومى للحضارة المصرية ونادى الصيد ومعرض القاهرة الدولى ومعرض الحرف اليدوية بأسوان، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الشرقية.

وأوضح أنه تم إضافة منتجي الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أشهر من منتصف شهر يناير الماضي حتى منتصف شهر أبريل القادم، ويستهدف البرنامج تدريب (15 متدرب) على تطوير صناعة الفخار في ورش تصنيع الفخار بقريتي المشهدية وكفر محمد جاويش، فضلاً عن تدريب (15) متدرب على تطوير صناعة الكليم بجمعية رعاية شباب المستقبل بمدينة بلبيس، من سن 18 سنة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم، مؤكدة أنه سيتم منح كل متدرب حافزًا ماديًا خلال فترة التدريب، كما سيتم توفير الخامات مجانًا، بالإضافة إلى اختيار أفضل المعروضات لعرضها في المعارض التي توفرها المحافظة لعارضي مبادرة أيادي مصر.