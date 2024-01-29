أندية المرأة بالشرقية تدرب 300 فتاة من زوار معرض الكتاب على الحرف اليدوية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهمية مشاركة أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تدريب 300 فتاة من زوار المعرض على الحرف اليدوية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات المعرض الدولي للكتاب شهدت قيام مدربي أندية الفتاة والمرأة بالشرقية بتدريب 300 فتاة من زوار المعرض على اتقان بعض الحرف اليدوية ( البافي - المكرمية) لعمل مجموعة من «الكوفيات، المفارش، الشنط، القبعات، والميداليات وكوشونات والميداليات»، باستخدام خيط المكرمية والخيوط والغرز بعد تعريفهم على أنواع تلك الخيوط والغرز المستخدمة وذلك بهدف تأهيلهن لسوق العمل كدعم للاسر المصرية نحو الانتاج واقامة المشروعات الصغيرة وفقا لأهداف ورسالة وزارة الشباب والرياضة نحو بناء وتمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.