أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بأسيوط يشاركون في معرض «أيادي مصر»

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمشاركة وفد من المحافظة يضم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم بمحافظة أسوان خلال الفترة من 20 : 22 يناير بمشاركة من كل محافظات الجمهورية لعرض وتسويق أهم المنتجات الحرفية والتراثية المصنعة بأيادي مصرية بتلك المحافظات وتفتح آفاقا جديدة لتسويق منتجاتهم ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإطلاق منصة «أيادي مصر» وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق مع شركة أي ـ أسواق مصر لمتابعة المنصحة الإلكترونية «أيادي مصر» تحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

منتجات الحرف اليدوية

وأوضح محافظ أسيوط أن منتجات المحافظة المشاركة فى المعرض تضم منتجات للحرف اليدوية عبارة عن تماثيل ومجسمات فرعونية من الخشب ومنتجات خان الخليلى وإكسسورات من الذهب الصيني والأحجار الطبيعية ذات جودة عالية والتلى والسجاد والمفروشات والمشغولات اليدوية والجلود.

صغار الحرفيين

ولفت إلى تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات للمواطنين وتوفير فرص لأصحاب الحرف من الشباب والفتيات والمرأة المعيلة والأسر المنتجة وصغار الحرفيين لعرض منتجاتهم المختلفة اليدوية والتراثية وتسويقها والمشاركة في المعارض المختلفة بالمحافظات والعمل على توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية خاصة وأنها بجودة عالية ومصنعة محليا بأياد مصرية.