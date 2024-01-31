مديرية العمل بالأقصر تنتهي من تدريب الفتيات على الحرف اليدوية

انتهت مديرية العمل في محافظة الأقصر من البرنامج التدريبي المجاني للفتيات على مهنة الأشغال اليدوية والتطريز في مركز التدريب المهني بالطود بينما استفاد من البرنامج 17 متدربة، واستمر التدريب لمدة 36 يومًا، شمل 6 أيام لتعلم المهارات الحياتية، و30 يومًا لتدريب الإبرة والتطريز بالخرز والحرف اليدوية.

وأكّد الدكتور هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر أن هذه التدريبات استجابةً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير المزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل والحصول على فرص عمل لائقة في القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظات بالإضافة الى التنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التدريبية بأحدث الأساليب العالمية.

توفير بدل انتقال

وأكد في بيان اليوم أنَّ هناك توفير لبدل الانتقال النقدي يوميًا للمتدربين بالإضافة إلى وجبة خفيفة و يتم توفير الأدوات الكتابية والمواد التدريبية بشكل مجاني، ويتم منح الأفضلية للمتدربين في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

ويُعتبر هذا التدريب الأول من نوعه في مجال الأشغال اليدوية بمركز التدريب المهني، ومن المقرر أن تبدأ الورشة الثانية للأشغال اليدوية والتطريز بعد انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين.

تأهيل الفتيات لسوق العمل

ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل ويتم منح المتدربين شهادة معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية حيث يأتي هذا التدريب في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة.