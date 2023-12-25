جامعة بنها تختتم مبادرة «مدينتي أحلى» ضمن مهرجان الأنشطة المتكاملة

أكدت جامعة بنها، العمل من خلال منظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة، في جميع الأوقات، إذ شهدت اليوم ختام فعاليات مبادرة «مدينتي أحلى»، ضمن فعاليات مهرجان الأنشطة المتكاملة لطلاب المدن الجامعية

آفاق جديدة أمام طلاب جامعة بنها

وأشارت جامعة بنها، في بيان، إلى حرص الجامعة على الاهتمام بأبنائها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، من خلال تلبية كافة متطلباتهم وتقديم أقصى الخدمات التي تنال رضاهم، باعتبار أنّ المدن الجامعية هي البيت الثاني لهم، موضحة أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الطلابية واللقاءات الطلابية.

وخلال الاحتفالية جرى تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية، التي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، والمقال، والشطرنج، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، والموسيقى وغيرها من الأنشطة المختلفة.

رفع مستوى الخدمة

في سياق متصل، شاركت قيادات جامعة بنها طلاب المدينة الجامعية في تناول طعام الغداء في مطعم المدينة، وجرى الإشادة من الحاضرين بجهود العاملين، وطالبوا برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين في المدينة.