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غدا.. مدينتي تستضيف العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة»

كتب:

الوطن
12:00 ص | الجمعة 05 يناير 2024
سينما «رينيسانس» بمدينتي

سينما «رينيسانس» بمدينتي

تحتفل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، غدًا الجمعة، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد «عصابة عظيمة»، في سينما «رينيسانس» بمدينتي.

ومن المقرر أن يقيم صناع الفيلم مؤتمرا صحفيا، عقب العرض الخاص، للحديث عن تفاصيل الفيلم وصناعته، حيث تدور أحداثه في حالة من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.

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