وزير الإسكان يتفقد مشروعات الحزام الأخضر في مدينتي 6 أكتوبر والسويس الجديدة

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مشروعات منطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، يعقبها زيارة مدينة السويس الجديدة، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة، يرافقه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس أحمد موسى، مساعدا نائب رئيس الهيئة.

وزير الإسكان يعلن إقامة 5 مشروعات صناعية بمدينة السويس الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن تخصيص قطعة أرض بمدينة السويس الجديدة، لإقامة 5 مشروعات صناعية كبرى، لصناعة الهياكل المعدنية، والجبس، و الصناعات الغذائية، لتوفير فرص عمل لحوالى 300 شاب.

وأعلن الوزير تأكيده على دعم المستثمرين، لخلق مناخ إستثماري جيد، مشيرا إلى أن مدينة السويس الجديدة، مدينة تضم خدمات متميزة وفرصا استثمارية متنوعة وواعدة.

رئيس جهاز السويس الجديدة: نسبة إنجاز منطقة المرحلة العاجلة 95%

وكانت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، أوضحت أن نسبة الإنجاز بالقطاع السكني بمشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بإجمالي 86 عمارة تضم 2064 وحدة سكنية بلغت نحو 76%، بينما بلغت نسبة إنجاز منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة التي تضم السوق التجاري و الحضانة والمدرسة 95%، بينما بلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي والتي تضم 33 فصلا نسبة إنجاز حوالى 30% .