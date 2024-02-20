وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول مع شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال والمشروعات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، من أجل تحقيق استراتيجية تكاملية بهدف بناء الإنسان المصري، وبشكل خاص الشباب والنشء المصري، وتعزيز البحوث الشبابية والمجتمعية في مجال ريادة الاعمال ودعم المشروعات والشركات الناشئة.

وقّع البروتوكول اللواء إسماعيل الفار، مساعد الوزير لقطاع الشباب والمشرف العام على قطاع الشباب، ومحمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور مصطفي مجدي، معاون الوزير للسياسات والشئون الاستراتيجية، ومنال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وعمر رزق شريك مؤسس والمدير العام لشركة انطلاق، وآية إسماعيل، شريك مؤسس ورئيس قطاع البرامج لشركة انطلاق، ومنة زغلول شريك مؤسس ورئيس قطاع العلاقات العامة والشراكات لشركة انطلاق.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنّ البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك في تنفيذ برامج وأنشطة ومشروعات تهدف لتحسين مناخ وبيئة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة للشباب والنشء المصري، والمشاركة في تنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعاليات بين في مجالات دعم ريادة الأعمال والشركات والمشروعات الناشئة.

وأكد حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير وقدرات الشباب المصري في العديد من المجالات، إضافة إلى تحقيق الاستفادة من القدرات والإمكانيات الثقافية والبشرية والفنية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة وشركة انطلاق في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المشتركة والبرامج المختلفة لدعم المشروعات الناشئة للشباب.

وأعرب محمد إيهاب الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق عن سعادته بتوقيع البروتوكول، ووجّه الشكر والامتنان بالدور الفعال وجهود وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب، موضحا أنّ الشراكة تأتي لتفعيل المحور الثالث من محاور استراتيجية انطلاق وهي المواهب التي ترتكز علي تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية وتدريبهم من خلال وجود الاستدامة في كل مشاريعنا وبرامجنا والتأكد من تأثيرها على المدى الطويل ووصولها لجميع المحافظات.

وتابع أنّ 65% من المجتمع المصري من الشباب تحت سن 35 عاما، وفي ظل انخفاض التكلفة الاستثمارية الحالية لهذه القدرات البشرية ما يعظم من نجاح مصر أن تكون دائما مركز للقدرات الشبابية والتكنولوجية ليس فقط إقليميا ولكن عالميا فتوفير التدريب والموارد لجميع فئات الشباب سيكون حافزا لهم للنجاح والإبداع، ما يجعلهم أدوات نبني بها قاعدة لمستقبل لقطاع ريادة الأعمال المصري.