أشرف صبحي: الشباب ثروة مصر الحقيقية وقادرون على تحقيق إنجازات عظيمة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، مع عدد من ممثلي الوزارات والهيئات، وذلك لمناقشة الموضوعات والقضايا التي تؤثر على الشباب وصياغة مقترحات لمعالجتها، ووضع الخطط والبرامج لتأهيل الشباب لسوق العمل، بجانب رسم السياسات التي من شأنها تشجيع الشباب على اتباع نمط حياة صحي وآمن.

أهمية محور الشباب في استراتيجية مصر 2030

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية محور الشباب في استراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، وأنهم قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة ستعمل على توفير كافة السبل لدعم الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، والعمل على تعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم، وتنمية الوعي العام والإدراك وتوسيع مفهوم المواطنة لدى الشباب، كأحد دعائم بناء المجتمع واستقرار الوطن.

دور وزارة الرياضة في ملف تأهيل الشباب لسوق العمل

وخلال الاجتماع تم استعراض دور وزارة الشباب والرياضة في العديد من الملفات منها ملف تأهيل الشباب السوق العمل، وملف تنمية الوعي والادراك لدى الشباب والمواطنة ودورها في بناء المجتمع، واستعراض مشروع التوعية بالمخاطر والأزمات، واستعراض دور وزارة الشباب والرياضة في كيفية اتباع الشباب نمط حياة صحي وآمن من خلال الرياضة.

كما جرى استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء 2023 - 2027 والمتمثلة في «الشباب والمهارات الحياتية والمستقبلية والتكنولوجيا، الشباب والثقافة والترفيه والإبداع الفني، الشباب والصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، الشباب والمشاركة في الاقتصاد وريادة الأعمال، الشباب والعمل التطوعي وتنمية المجتمع والحفاظ على البيئة، الشباب والمتطلبات الأساسية للمعيشة، الشباب والمواطنة والمشاركة السياسية والدولية، حوكمة قطاع الشباب والرقمنة والإحصائيات الشبابية».