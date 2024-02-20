القاهرة الإخبارية: روسيا تكتشف جثامين جنود في أفدييفكا بملابس عليها شعارات أمريكية

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنّ السيطرة الروسية على مدينة أفدييفكا ترفع معنويات الجيش الروسي، خاصة وأنّ العملية العسكرية الروسية تنتهي بعد أيام قليلة تنهي عامين من الحرب والصراع.

السيطرة الروسية على أفدييفكا

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنّ السيطرة الروسية على أفدييفكا من الناحية العسكرية تساعد الجيش الروسي على التقدم أكثر، والسيطرة على خطوط أكثر فائدة له.

اكتشاف جثث مرتزقة أجانب في مدينة أفدييفكا

وتابع أنّه وردت معلومات لاكتشاف الجيش الروسي جثث لمرتزقة أجانب في مدينة أفدييفكا تحمل ملابسهم شعارات أمريكية يقاتلون إلى جانب قوات أوكرانيا، فضلا عن العثور على مخازن أسلحة غربية بالمنطقة، وسجون مركزية ومناطق تعذيب داخل مدينة أفدييفكا، وأماكن لدفن الجثث.