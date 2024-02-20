محامي نقيب الموسيقيين: براءة مصطفى كامل من تهمة سب وقدف أحمد رمضان

أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم، حكما نهائيًا ببراءة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، من تهمة سب وقذف أحمد رمضان السكرتير السابق للنقابة.

نص الحكم ببراءة مصطفى كامل

وقال المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى كامل، في بيان رسمي: «الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية اليوم هو حكم بات ونهائي، وأن المستندات التي تقدم بها للمحكمة أثبتت براءته من هذه التهمة».

براءة نقيب المهن الموسيقية

أضاف «قنطوش»، أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة أصدرت حكما ببراءة الفنان مصطفى كامل، في القضية التي تحمل رقم 165 لسنة 2024 جنح اقتصادية، المقامة من أحمد رمضان.