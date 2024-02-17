مصطفى كامل يدعو لجمعية عمومية لعرض ميزانية «الموسيقيين»

دعا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية لعرض ميزانية النقابة كاملة، ومناقشتها طبقًا للقانون، تحقيقًا لرغبة الزملاء المشروعة والقانونية والعادلة، مطالبًا أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مساعدته في ذلك.

الكشف عن تفاصيل ميزانية نقابة المهن الموسيقية

وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان: «لأول مرة في تاريخ النقابة وتحقيق العدل والشفافية والوضوح، يلبي نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متطلبات أعضاء الجمعية العمومية؛ لمعرفة كل ما يدور في النقابة وعرض ميزانيتها وأرصدتها كاملة، وتحقيق رغباتهم خلال الفترة المقبلة ومعرفة حق كل موسيقي، وأصحاب المعاشات والمرضى، وهذا لم يحدث من قبل في عهد النقابة، وهذا ما يسعى إليه دائمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تحسب له، خلال فترة عمله في الفترة الأخيرة».

آلية عمل مصطفي كامل

وأضافت أنّ مصطفي كامل، يسعى إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، ولن يرتاح باله حتى يحقق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، من أعضاء الجمعية العمومية.