رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصطفى كامل يعود لنقابة الموسيقيين وسط ترحيب من الأعضاء

كتب:

أميرة عزالدين
10:03 م | الأحد 04 فبراير 2024
مصطفي كامل

مصطفي كامل

استأنف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ممارسة مهامه النقابية، بعد تمكن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، من إقناعه بالعدول عن قراره بالاستقالة.

حرص عدد كبير من العاملين وأعضاء النقابة على استقبال الفنان مصطفى كامل بحفاوة، مؤكدين على حبهم الشديد له وتقديرهم لإنجازاته داخل أروقة النقابة.

الموسيقيون يستقبلون مصطفى كامل بالهتافات 

هتف عدد كبير من المتواجدين قائلين: «يا مصطفى يا مصطفى كلنا بنحبك يا مصطفى، ونورت مكانك وكلنا في ضهرك ولابد من استمرار مسيرة النجاح وتقديم الكثير من الإنجازات خلال الفترة المقبلة».

وتفاعل الفنان مصطفى كامل معهم، ورد عليهم قائلا: «قدمت كل ما هو مميز خلال فترة عملي كنقيب للموسيقيين، بشكل أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالي وأمام القانون، والحمد لله نقابة الموسيقيين نجحت في توفير الخدمات لأعضائها بجانب توفير المعاشات».

تلويح مصطفى كامل بالاستقالة

وكان الفنان مصطفى كامل استقبل مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية، في منزله بالساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي على أسرته.

اقرأ المزيد:

إقبال من الشباب والرجال على لجنة مصطفي كامل بمنشأة ناصر

محافظ الإسكندرية يفتتح كوبري "مصطفي كامل" لتخفيف الإزدحام المروري

نقابة الموسيقين تنعى علاء عبد الخالق: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقين: أرفض انضمام حسن شاكوش للنقابة
بقلم أميرة عزالدين