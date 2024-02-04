مصطفى كامل يعود لنقابة الموسيقيين وسط ترحيب من الأعضاء

استأنف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ممارسة مهامه النقابية، بعد تمكن أعضاء الجمعية العمومية للمجلس، من إقناعه بالعدول عن قراره بالاستقالة.

حرص عدد كبير من العاملين وأعضاء النقابة على استقبال الفنان مصطفى كامل بحفاوة، مؤكدين على حبهم الشديد له وتقديرهم لإنجازاته داخل أروقة النقابة.

الموسيقيون يستقبلون مصطفى كامل بالهتافات

هتف عدد كبير من المتواجدين قائلين: «يا مصطفى يا مصطفى كلنا بنحبك يا مصطفى، ونورت مكانك وكلنا في ضهرك ولابد من استمرار مسيرة النجاح وتقديم الكثير من الإنجازات خلال الفترة المقبلة».

وتفاعل الفنان مصطفى كامل معهم، ورد عليهم قائلا: «قدمت كل ما هو مميز خلال فترة عملي كنقيب للموسيقيين، بشكل أحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالي وأمام القانون، والحمد لله نقابة الموسيقيين نجحت في توفير الخدمات لأعضائها بجانب توفير المعاشات».

تلويح مصطفى كامل بالاستقالة

وكان الفنان مصطفى كامل استقبل مجلس أعضاء نقابة المهن الموسيقية، في منزله بالساعات القليلة الماضية، بعد تعرضه للسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي على أسرته.