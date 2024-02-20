إسرائيل تزعم البحث عن بديل للسنوار.. الفصائل فقد الاتصال معه

أثارت إسرائيل الجدل بصريحات عن بديل لقيادة الفصائل الفلسطينية حال اغتيال أو اعتقال يحيي السنوار، بعدما قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إنّ الفصائل الفلسطينية تبدأ في البحث عن بديل للسنوار، إذا انقطع التواصل معه بشكل كامل، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تقارير إسرائيلية تشكك في التواصل مع يحيى السنوار

وخرجت التقارير الإسرائيلية من صحف مختلفة من بينها «يديعوت أحرونوت» و«هآرتس» تزعم بأنّ الفصائل الفلسطينية فقدت التواصل مع يحيى السنوار منذ نهاية يناير الماضي، زاعمين أن تواصله للمفاوضات في صفقة تبادل الأسرى الإسرائيلين والمعتقلين الفلسطينيين لوقف الحرب موضع شك.

البحث عن بديل للسنوار

وادعى جالانت أنّ الفصائل تبحث عن قيادة بديلة للسنوار حال انقطاع التواصل معه بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

استمرار الحرب النفسية

أوضح خبراء، أن تصريحات جالانت هدفها توجيه رسائل للداخل الإسرائيلي والمجتمع الفلسطيني، تؤكد استمرار الحرب النفسية المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير لها منذ شهر، أن الفصائل الفلسطينية عملت على إيجاد بدائل في حالة مقتل السنوار وهؤلاء البدلاء لم يتم الإعلان عن أسماء، مثل أغلب القيادات السرية التي لا تعرف إسرائيل عنها شيئًا، فهي لا تعرف إلا عددًا محددًا من القيادات.

حرب نفسية وشائعات إسرائيلية

بدوره يرى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، بحسب في تصريحات تليفزيونية، أنّ الفصائل لديها تنظيم كبير لا يعرفه الكثيرين وقد يكون السنوار بنفسه وضع بديله حال استشهاده أو اعتقاله، لكن إسرائيل تمارس حيلا نفسية وسط الحروب، وهي محاولة بث شائعات رمادية وسوداء من أجل السيطرة على المنافس.