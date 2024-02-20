رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل ما زالت تحتجز أموال المقاصة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز أموال المقاصة كاملة، ولم تقم بتحويل أي مبالغ إلى السلطة الفلسطينية، موضحا أنه تم الاتفاق من جانب الاحتلال على أن تحول المبالغ التي تحولها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة إلى حساب خاص بالنرويج، ولكن إسرائيل لم تحول أيا من هذه المبالغ حتى الآن.

نقل أموال غزة لحساب خاص في النرويج لا يحل الأزمة

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، أن الاحتلال لم يحول للسلطة الفلسطينية أيا أموال وأن اتفاق النرويج لا «يعطيهم حقهم في أموالهم بالكامل»، فضلا عن أنه لا يحل الأزمة المالية، ولكنه يُخرج الأموال البالغة 800 مليون شيكل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج، وهو ما لا يحل الأزمة. وفقا لوكالة الأناء الفلسطينية «وفا».