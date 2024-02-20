«تورفي» ينهار أمام «الياسين 105».. الفصائل تواصل تدمير دبابات «ميركافا» الإسرائيلية

واصلت الفصائل الفلسطينية تكبيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خسائر سواء كانت بشرية أو مادية من عتاد وآليات ودبابات، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكان من أهم النجاحات التي حققتها الفصائل هزيمة نظام «تورفي» لحماية دبابات «ميركافا».

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نجحت الفصائل الفلسطينية في تدمير دبابات «ميركافا» بنظامها الأمني المعروف باسم «تورفي» الذي طورته الشركة الدفاعية الإسرائيلية «رافائيل»، إذ تستخدم الفصائل قذائف «الياسين 105» التي بدأ تصنيعها في 2004.

وقالت إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية، إن قذائف الياسين 105، من عيار 64/105 مليمتر، ووزنها الإجمالي 4.5 كيلوجرام، يجري حملها على الكتف مضادة للدروع تطلق من مدفع «آر بي جي»، طورتها الفصائل الفلسطينية، انطلاقا من قذيفة «تاندوم 85» الروسية.

أشارت إلى أن قدرة الياسين 105 على الاختراق في الحديد الصلب تبلغ 60 سنتم، وسرعة القذيفة القصوى 300 متر في الثانية.

وكانت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، قالت وقت سابق، إن دبابات «ميركافا إم 4» الإسرائيلية الأغلى «7 ملايين دولار»، والأكثر تطورا في العالم على حدزعمها، معرضة للدمار والخطر أمام قذائف «الياسين 105» محلية الصنع الذي تبلغ تكلفة تصنيعه نحو 200 دولار، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الفصائل الفلسطينية تتغلب على نظام الحماية الإسرائيلي «تورفي»

واستطاعت الفصائل الفلسطينية باستخدام قذائف «الياسين 105» التغلب على نظام حماية «تروفي أكتف بروتيكشن» المتواجد في دبابات «ميركافا» الذي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قدرته على مواجهة وتدمير القذائف المضادة للدبابات التي تستهدفها.

ويتكون« تورفي» من عدد من المجسات وجهاز رصد يحمل هوائية، وتثبت على متن دبابات ميركافا توفر لها حماية من كل الجهات، فيما كشفت إسرائيل عن النظام في مارس 2005.

وقالت وسائل إعلام روسية، بينها صحيفة «روسيسكايا جازيتا» في وقت سابق، وفق ما نشرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إنه توجد شكوك في فاعلية المنظومة، لأن الدبابة يمكن اصطيادها من مسافة أقل من 50 مترا خاصة بقذائف «آر بي جي» فهذه المسافة خارج قدرة هذا النظام.

كما أن «ميركافا» لا تستطيع التعامل مع قذائف «إس بي جي 9» لأنها ذخائر تطلق أسرع من 340 مترا في الثانية، في حين أن السرعة القصوى للأهداف التي يتعامل معها نظام الحماية الإسرائيلي «تروفي» 340 متراً في الثانية.