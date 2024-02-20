«التموين» تطرح ممارسة لتوريد 1500 طن زيت صويا وعباد خلال مارس وأبريل

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن الممارسة رقم 11 لسنة 2024/2023، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد).

وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال شهري مارس وأبريل 2024، على أن تكون جلسة فض المظاريف والبت يوم السبت 24 فبراير الجاري، الساعة 12 مساء، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع قصر العيني، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الإدارية.