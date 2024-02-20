إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024.. اعرف الشروط والضوابط

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط ومعايير إضافة المواليد على التموين 2024، والتي يستحقها بعض الفئات الأولى بالرعاية، والمحددين بقرار وزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاستحقاق خدمة إضافة المواليد وإدراج أبنائهم على البطاقة لزيادة الدعم.

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024

وأكدت وزارة التموين، أنّ مكاتب التموين على مستوى المحافظات تستقبل طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 من الأسر المستحقة للخدمة من أجل فحصها وإضافة الأبناء للمقبولين فقط، والذين ينطبق عليهم عدة شروط كما يلي.

1- أن يقل عدد أفراد الاسرة المدرجين على البطاقة عن 4 أفراد حتى يتم استكمال العدد لـ4 أفراد وهو الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة وفقا للقرار الوزاري.

2- أن تكون الاسر المتقدمة بطلب الإضافة من الأولى بالرعاية وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة - حاملو كارت الخدمات المتكاملة - مستحقو معاش الضمان الاجتماعي - أبناء وزوجات الشهداء - أبناء الأسر البديلة».

3- أن يكون عمر الأبناء المراد إضافتهم 4 أعوام فأكثر.

أين يتم تقديم طلب إضافة المواليد؟

ونوهت وزارة التموين، بأنّ طلبات إضافة المواليد يتم تقديمها في المكتب التمويني التابع لها الأسرة في الحيز الجغرافي، مؤكدة أنّه لا يوجد أي تقديم على أي منصة إلكترونية سواء بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.