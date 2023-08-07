«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لتوريد زيت عباد بحد أدنى 5 آلاف طن

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الاثنين، عن الممارسة رقم (1) لسنة 2023- 2024، لتوريد زيت عباد مستورد مكرر ومعبأ في عبوات 1 لتر، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحد أدنى 5 آلاف طن، خالص الرسوم الجمركية والتخليص والنقل، على أن يكون التسليم في مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

مواعيد تسليم الشحنات

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن موعد التسليم سيكون خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، موضحة أن أسعار العروض تُقدم على أساس «CIF $» للطن، بالسداد At Sight، وبتسهيلات موردين 180 يوما، موضحة أن مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل للطن تسدد بالجنيه المصري، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

موعد تقديم العروض

وأكد البيان أن العروض ستكون سارية الصلاحية من تاريخ جلسة فض المظاريف حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تقدم المظاريف الفنية والمالية في مقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية، في تمام الساعة 12 ظهر يوم 17 أغسطس الجاري.

وأشارت إلى أن العروض يجب أن تُقدم مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي قيمته 100 ألف دولار غير مشروط لصالح هيئة السلع التموينية، مطالبة المتقدمين بالحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية في الحي الحكومي بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية.