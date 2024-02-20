رمضان 2024.. هاجر أحمد تكشف تفاصيل مشاركتها في مسلسل المعلم

تواصل الفنانة هاجر أحمد تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل المعلم، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت هاجر هاجر أحمد، من خلال نشر بوستر المسلسل لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تفاصيل دورها بالمسلسل قائلة: «الست دهب بنت المعلم بشر».

أحداث مسلسل المعلم

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، داخل سوق السمك، حيث يجسد بطل العمل الفنان مصطفي شعبان شخصية تاجر سمك يدعي حامد، ويدخل بالعديد من الصراعات فى رحلة مشقة كبيرة بحياته.

ومسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وهاجر أحمد، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وآخرين، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.