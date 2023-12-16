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سلوى عثمان تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل «المعلم» مع مصطفى شعبان

كتب:

أميرة عزالدين
06:37 م | السبت 16 ديسمبر 2023
سلوى عثمان

سلوى عثمان

تشارك الفنانة سلوى عثمان، بالموسم الرمضاني المقبل، في مسلسل «المعلم»، مع الفنان مصطفى شعبان، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي.

تفاصيل مشاركة سلوى عثمان في المعلم

أوضحت «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها تجسد شخصية بائعة سمك في شادر السمك مع «المعلم»، الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، لافتة إلى أنها تظهر بالعمل كضيف شرف بالأحداث، ولم تبدأ تصوير مشاهدها.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل «المعلم»، من بطولة مصطفى شعبان، سيد رجب، هاجر أحمد، سلوي عثمان، انتصار، أحمد بدر، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، من إنتاج سينرجي، وإخراج مرقس عادل.

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