مصرع نقاش وإصابة زميله في حادث تصادم بالجيزة

لقي نقاش مصرعه بينما أصيب زميله بكسور وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بالجيزة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، بتلقيه بلاغا من مستشفى «أم المصريين»، بوصول محمود عبد الله، 43 عاما، نقاش، مقيم الحوامدية، جثة هامدة، وإصابة أيمن إبراهيم، بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء استقلال الأول والثاني دراجة نارية، يقودها النقاش، قادمين من أبوالنمرس، تفاجأ بـ«توك توك» يسير عكس الاتجاه، قيادة هيثم عبد الرحيم، 20 عاما، واصطدم بالدراجة، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.

جرى التحفظ على التوك توك وقائده، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.