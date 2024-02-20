موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في الجيزة.. أسعار منخفضة عن الأسواق

تفتتح محافظة الجيزة الأسبوع المقبل، معرض أهلاً رمضان 2024، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مُخفضة، والذي من المقرر أن يضم العديد من المنتجات الأساسية بأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق، إذ يجرى توفير الزيوت والسمن النباتي والسكر والدقيق والتمور والياميش وغيرها من السلع بكميات كبيرة، وبأحجام وعبوات مختلفة الأوزان.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2024:

- السمن تتراوح أسعارها حسب الأنواع وحجم العبوات المعروضة، إذ يتراوح سعر الكيلو جرام من 80 إلى 100 جنيه.

- عبوة السمن 5 كيلو بـ500 جنيه، و350 جراما بسعر48 جنيها، بالإضافة إلى أكياس بأحجام 55 جراما بسعر 8 جنيهات.

- الزبدة يتراوح سعرها من 125 إلى 140 جنيها للكيلوجرام حسب النوع بتخفيض يصل إلى 30%.

- السكر بـ27 جنيها.

- السمسم وجوز الهند بسعر 200 جنيه للكيلو.

- البلح يبدأ من 65 جنيها، والـ5 كيلو جرام بـ325 جنيها.

- الحمص بـ80 جنيها، وتبدأ أوزانه من ربع كيلوجرام.

- الفشار بـ120 جنيها للكيلوجرام، وتبدأ أوزانه من ربع كيلوجرام.

- جبنة عبور لاند 500 جرام بسعر38.99 بدلاً من 42 جنيها.

- دقيق وزن كيلو جرام واحد بـ27.5 جنيه.

- التمر عبوة وزن 5 كيلوجرام صافي بـ249 جنيها.

- رُطب سعودي وزن كيلو جرام واحد بـ115 جنيها.