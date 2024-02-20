محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق قبل حلول شهر رمضان

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ للوقوف على جهود متابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية؛ لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

أكد محافظ الجيزة، خلال اللقاء، أن الدولة تولي اهتماما بالغا بهذا الملف حاليًا في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على ضرورة التعاون مع كل الجهات المعنية، والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة علي المواطنين.

واشار اللواء أحمد راشد إلى أنّ المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع حالياً في إقامة عدد من معارض «أهلاً رمضان»؛ لتغطية كل قطاعات المحافظة، وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية، خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار.

وأوضح محافظ الجيزة، أنّه سيتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها موجها باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصه بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً، أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكل الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.

ونوّه محافظ الجيزة على التنسيق مع الجهات المعنية، وإتاحة تيسيرات تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة، بما يسهم في توافرها بالمنافذ المختلفة.

مبادرة أهلاً رمضان

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق كلا منهم لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية في الأسواق، خلال الفترة المقبلة، بشكل مستمر مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة «أهلاً رمضان» وطرح تخفيضات على السلع الغذائية مع ضرورة إقامة منافذ سلعية بالقرى.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة، من خلال أجهزة المحافظة، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة؛ للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار.

شهر رمضان

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق ضوابط اقامة الشوادر والموائد خلال شهر رمضان، والتي جاء على رأسها، أن تقام في مواقع لا تعطل حركة السير أو الموصلات وتتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية، وتتوافر بها منفذًا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات وأراضي خالية وطرق مفتوحة.