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ضبط متهمين بالاحتيال على رجل أعمال في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:50 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نجهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية، أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول محدد لرغبته في شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه، وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت 329 ألف جنيه نظير تحويل بنكي مزور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، وهما عاطلان لأحدهم معلومات جنائية، وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية المشار إليها وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكي مزور، وجرى بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.

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بقلم محمد بركات