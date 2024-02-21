فضل سورة الملك وموعد قراءتها.. تنجيك من الهموم والمهالك

فضل سورة الملك.. سؤال دائما ما يخطر في ذهن العديد من المسلمين في شتى بقاع الأرض، بإعتبار أن سورة الملك من السور التي أوصانا النبي الكريم بقراءتها لأنها تشفع لصاحبها وتنجيه من عذاب القبر والنارعلى حسب ما أكدته دار الإفتاء المصرية.

فضل سورة الملك

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن فضل سورة الملك كبير مستنداً لحديث النبي الكريم:«إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ».

وأوضح عبد السميع خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» أن فضل سورة الملك منجية ومانعة من المهالك، كما يكون وقتها من بداية أذان المغرب حتى قبل أذان الفجر، وفي ذلك الوقت يحصل العبد عند قراءتها على الثواب الموعود والأجر العظيم.

قراءة سورة الملك

وكانت دار الإفتاء أوضحت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه قد روى الحاكم وقال الذهبي: صحيح، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلاَهُ فَتَقُولُ رِجْلاَهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ؛ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ -أَوْ قَالَ: بَطْنِهِ- فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ. ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْنَبَ».