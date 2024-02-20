داعية إسلامي: لابد أن تصبح الأمة صفا واحدا في مواجهة أعدائها

قال الداعية الإسلامي، رمضان عبدالمعز، إنَّ هناك ثلاثة طاعات حض النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، على فعلها لأنَّ من يفعلها يجد فيها حلاوة الإيمان، وهي: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر مثلما يكره أن يقذف في النار».

وأضاف «عبدالمُعز»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ معنى حب العبد لله ورسوله، أن يحب عقيدته والشعائر الدينية والدين، مشيراً إلى قرب ليلة النصف من شعبان وأنه لابد أن يسود الحب والتسامح.

وتابع الداعية الإسلامي: «لابد من عمل مصالحة بين أبناء الأمة، حتى تصبح الأمة صفاً واحداً في مواجهة أعدائها»، مستشهداً بقول الله – تعالى، بسورة الأنفال: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ».

واستطرد: «من سمات المنافقين الشجار والنزاع والشقاق، واللدود في الخصام، قد نختلف أحيانا فلسنا ملائكة ولكن لفترة لا تطول.. ازعل ساعة الموقف فقط ولكن بعدها تهدأ وكأن شيئاً لم يكن».