الفصائل الفلسطينية تدك جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. تفاصيل

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، تفاصيل عملياتها العسكرية اليوم، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عدوانهم على الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع.

مقاتلو الفصائل يكبدون الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

وقالت وسائل إعلام خاصة بالفصائل، على تطبيق «تليجرام»، إن مقاتلي الفصائل نجحوا في استهداف دبابتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال، في محور التقدم جنوب حي الزيتون، ورصدت الفصائل عددا من طائرات الاحتلال التي حضرت لإخلاء القتلى والمصابين جراء الاشتباك.

مجموعة من عناصر المقاومة من الاشتباك مع جنود الاحتلال

واستهدفت الفصائل الفلسطينية، دبابة من طراز «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، واشتبكت مجموعة من مقاتلي الفصائل مع جنود الاحتلال وأجهزوا على جندي إسرائيلي من المسافة صفر، في غزة.

وفجرت الفصائل عبوة ناسفة في قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مكونة من 7 جنود في أحد المنازل، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة «بلوك ج» غرب مدينة خان يونس.

ودمرت الفصائل ناقلة جنود إسرائيلية بقذيفة «تاندوم» جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، ودكت تجمعات لجيش الاحتلال بنفس المكان باستخدام قذائف «الهاون».