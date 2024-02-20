رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الفصائل الفلسطينية تدك جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. تفاصيل

كتب:

أحمد حامد دياب
10:46 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
بكاء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتلاهم

بكاء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على قتلاهم

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، تفاصيل عملياتها العسكرية اليوم، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عدوانهم على الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع.

مقاتلو الفصائل يكبدون الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة

وقالت وسائل إعلام خاصة بالفصائل، على تطبيق «تليجرام»، إن مقاتلي الفصائل نجحوا في استهداف دبابتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال، في محور التقدم جنوب حي الزيتون، ورصدت الفصائل عددا من طائرات الاحتلال التي حضرت لإخلاء القتلى والمصابين جراء الاشتباك.

مجموعة من عناصر المقاومة من الاشتباك مع جنود الاحتلال

واستهدفت الفصائل الفلسطينية، دبابة من طراز «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، واشتبكت مجموعة من مقاتلي الفصائل مع جنود الاحتلال وأجهزوا على جندي إسرائيلي من المسافة صفر، في غزة.

وفجرت الفصائل عبوة ناسفة في قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مكونة من 7 جنود في أحد المنازل، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة «بلوك ج» غرب مدينة خان يونس.

ودمرت الفصائل ناقلة جنود إسرائيلية بقذيفة «تاندوم» جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، ودكت تجمعات لجيش الاحتلال بنفس المكان باستخدام قذائف «الهاون».

اقرأ المزيد:

رغم النداءات الدولية.. الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في عدوانه على قطاع غزة

«الخارجية»: إعاقة صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة «سابقة مشينة»

«فيتو أمريكي».. مجلس الأمن يرفض مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: الوقت الحالي ليس مناسبا لوقف إطلاق النار في غزة
بقلم أحمد حامد دياب