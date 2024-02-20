القاهرة الإخبارية: المشروع الجزائري لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال مراسل القاهرة الإخبارية من أمريكا، إن الجزائر دعت مجلس الأمن للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة، ورفض التهجير القسري للمدنيين، وإدخال المساعدات دون قيد أو شرط، وإنهاء العدوان الإسرائيلي بهدنة طويلة الأمد، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهجمية على الشعب الفلسطيني.

المندوبة الأمريكية تستخدم حق الفيتو لوقف المشروع الجزائري

أضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن المندوبة الأمريكية ليندا توماس، اعترضت على المشروع الجزائري، قائلة إنها «سوف تستخدم حق الفيتو في وقف هذا المشروع»، وادعت أنه يعيق المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وإسرائيل في الوصول إلى حل، لكن هذا أيضا نفته المجموعة العربية بعد تأيديها للمشروع الجزائري.

مشروع أمريكا يدعو إلى وقف إطلاق النار مؤقتاً

أوضح أن المشروع الأمريكي، مشروع متقارب إلى حد كبير مع المشروع الجزائي، بعد اختلاف النظرة التي تنظر بها الإدارة الأمريكية إلى الحرب في إسرائيل، لكن على الجانب الآخر هناك طريقة في عرض هذا المشروع الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ولكن وقف إطلاق نار مؤقت، لافتا إلى عدم التصويت بعد على المشروع الأمريكي، إذ قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للأعضاء للاطلاع عليه ولم يحدد توقيت التصويت عليه.