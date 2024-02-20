أول رد من جامعة سوهاج على رسوب 75% من طلاب أولى طب: لهم دور ثان

ردت جامعة سوهاج على رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب في الفصل الدراسي الأول الذي بلغت نسبة النجاح به 25% فقط.

رد جامعة سوهاج على رسوب 75% من أولى طب

وكشف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في بيان له إن طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب قاموا بأداء الامتحانات بشكل إلكتروني في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة.

وشدد على أنه تم فتح باب التظلمات وعرضت إجابات الطلاب على لجنة التظلمات، وتأكد أن النتائج صحيحة مشيرًا إلى أن لكل طالب الحق في التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني لتدارك الموقف.

أداء الامتحانات بشكل جديد وفقا للتحول الرقمي بجامعة سوهاج

وأشار إلى أن أداء الامتحانات بشكل إلكتروني جاء وفقا لخطة الجامعة نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، إذ تلعب دوراً أساسياً لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

وأوضح أن إدارة الجامعة كانت حريصة على تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشري، إذ أدى 825 طالبا وطالبة بكلية الطب الفرقة الأولى الامتحانات إلكترونيًا.

وأكد أن الامتحانات الإلكترونية لكلية الطب كانت طبيعية لم تشهد أي معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.