«الوزراء»: تقديم حوافز لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الملامح الرئيسية التي جرت مناقشتها في اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأسبوعي، تمثلت في متابعة مقترحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024- 2025.

تمكين القطاع الخاص

وأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى أن رئيس الوزراء وجّه بأن تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة.

ترشيد الإنفاق الاستثماري

وأوضح أن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص، والخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30% لـ50% بحلول 2030.